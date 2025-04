Lavori sulla linea ferroviaria a giugno stop per cinque giorni alle Frecce tra la Puglia e Roma

cinque giorni, nel mese di giugno, i collegamenti tra la Puglia e Roma saranno garantiti con soluzioni di viaggio combinate (treni Intercity e Regionali) e con bus sostitutivi, mentre non saranno disponibili i collegamenti diretti con le 'Frecce'. A renderlo noto è Trenitalia, spiegando che.

