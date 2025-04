12 Aprile | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Aprile è il 102º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 264 giorni alla fine dell'anno.Fase lunare: Gibbosa calantesanto del giorno: San Zeno di Veronaproverbio del giorno: Aprile una goccia o un fontanileOroscopo 12 Aprile 2025L'Intelligenza artificiale esplora.

