Ilnerazzurro.it - Tramezzani su Bayern-Inter: “Nerazzurri i più organizzati al mondo”

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ex terzino nerazzurro Paoloha analizzato il momento dell’ai microfoni di derbyderbyderby.it, il lavoro di Simone Inzaghi e l’evoluzione del calcio moderno. Con uno sguardo da tecnico e da ex calciatore, racconta aneddoti, confronti e riflessioni sulla squadra attuale.Il pensiero su Dimarco e la sua assenza“Se guardiamo solo la partita di ieri, Carlos Augusto ha fatto una gara straordinaria: ha sfiorato il gol e ha dato un grande contributo nell’azione del gol di Frattesi. Però Federico è speciale. L’ho allenato da giovane, e oggi, per distacco, è il miglior esterno in assoluto. Può fare tutto: quinto, quarto, persino terzo centrale a sinistra. Ha una mentalità incredibile: non spreca un allenamento, gioca tanto e sbaglia pochissimo, sia con l’che con la Nazionale.