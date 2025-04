Eddington | Joaquin Phoenix e Pedro Pascal Infiammano il Set nel Nuovo Film di Ari Aster

Joaquin Phoenix e Pedro Pascal si scontrano in "Eddington", il Nuovo, attesissimo Film di Ari Aster per A24. Il regista di "Hereditary" e "Midsommar" torna a farci rabbrividire, e questa volta lo fa con un cast stellare. Uno Sceriffo Contro Tutti: Il Ruolo Inedito di Joaquin PhoenixNell'immagine trapelata, Joaquin Phoenix veste i panni di uno sceriffo del Nuovo Messico, pistola alla mano e sguardo determinato. Il suo personaggio sembra intenzionato a riportare l'ordine, ma cosa (o chi) scatena la sua reazione? Duello ad Alta Tensione: Pedro Pascal Provoca la Quiete?Accanto a Phoenix, Pedro Pascal sembra essere al centro della scena. L'immagine li ritrae in un confronto acceso, lasciando intendere una dinamica complessa e ricca di tensione. Cosa avrà in mente il personaggio di Pascal? Cannes 2025: Eddington Scalda i Motori per la Premiere MondialeL'attesa è palpabile: "Eddington" farà il suo debutto al Festival di Cannes nel 2025.

