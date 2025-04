.com - I Cani tornano dopo nove anni di silenzio con l’album Post mortem

, il progetto di Niccolò Contessa, conNon se lo aspettava nessuno. Lo stavamo aspettando tutti. È appena uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo album de i(minuscolo non è un errore), la band-non-band di Niccolò Contessa, adi distanza dal disco precedente. A sorpresa, senza annunci e di prima mattina.Si chiama, scritto, registrato, suonato e cantato da Niccolò Contessa al Pot Pot Studio e prodotto da Niccolò Contessa insieme ad Andrea Suriani che si è anche occupato di mix e master.esce come sempre per 42 Records, distribuito da Sony Music Entertainment, e contiene tredici nuove canzoni. Al centro di tutto c’è la musica, quindi zero chiacchiere, zero immagine. Tutto quello che c’è da scoprire è nel disco.