Via a Open Tarì fino al 14 aprile la fiera del gioiello Il settore si prepara per la stagione delle cerimonie

Si svolge dall’11 al 14l’appuntamento primaverile del salone della gioielleria del. La nuova collocazione temporale, che anticipa strategicamente la Pasqua e le festività primaverili con l’apertura dellaturistica è la principale novità che riguarda la prossima edizione dial. “Si tratta – si legge in una nota – di una decisione a lungo richiesta e attesa dai dettaglianti orafi di tutta Italia, perché strategicamente più idonea a soddisfare le loro esigenze in relazione all’arrivo della Pasqua e, classici momenti stagionali di vendite in gioielleria. Con Pasqua ha inoltre tradizionalmente inizio laturistica, negli ultimi anni molto sentita non solo in Campania ma in tutte le regioni del centro sud, alla quale i dettaglianti si stannondo in questi giorni”.