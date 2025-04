Europa.today.it - Papa Francesco riappare in pubblico a sorpresa e rompe un altro tabù

Ha aspettato che finisse la consueta messa di mezzogiorno per scendere in basilica., tuttora convalescente dopo i quasi quaranta giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, ha fatto una delle sue sorprese. Il Pontefice è apparso sorridente e di buon umore, segno che sia in ripresa.