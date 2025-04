Trump e dazi affari di famiglia e le criptovalute

Mentre le Borse vivevano la settimana più nera dai tempi del Covid, sono stati in molti a chiedersi se tra le rovinose cadute dei listini di tutto il mondo e la rapida risalita che è seguita, qualcuno - magari vicino all'entourage del presidente americano - non abbia approfittato per speculare. Gli indizi non mancano. Quando si è diffusa la falsa notizia sul rinvio di 90 giorni dell'entrata in vigore dei dazi, che aveva fatto svoltare in positivo nei giorni scorsi gli indici, si configurava a tutti gli effetti il reato di turbativa del mercato e, forse, si trattava di una prova generale di cosa sarebbe successo se davvero fosse arrivato l'annuncio di uno stop alle nuove tariffe doganali. Annuncio poi arrivato sul serio, con i mercati che hanno risposto esattamente come previsto. Prima Wall Street e poi quelli europei.

