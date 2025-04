Ilnerazzurro.it - Consigli Fantacalcio 32 giornata: chi schierare e chi no

32. La Serie A entra nel vivo e ogni punto può fare la differenza. Ecco i nostri, ruolo per ruolo, per aiutarti ala miglior formazione possibile in vista del 32° turno. I suggerimenti si basano su numeri, rendimento e stato di forma attuale.Portieri: puntare sulla soliditàYann Sommer (Inter)Il portiere nerazzurro è il leader per clean sheet in Serie A (12 su 28). Contro un Cagliari in difficoltà e a San Siro, è una scelta da prima fascia.Alex Meret (Napoli)Anche lui in doppia cifra per imbattibilità (10 clean sheet su 27). L’Empoli è il secondo peggior attacco del campionato: ottima occasione per un altro bonus da +1.Michele Di Gregorio (Juventus)Dopo qualche incertezza, il match contro il Lecce – peggior attacco della Serie A – potrebbe restituirgli un clean sheet.