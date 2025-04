Oh ma quelle? The Couple gli occhi solo su loro due In diretta il pubblico se n’è accorto e ora non si parla d’altro

Leggi su Caffeinamagazine.it

A meno di una settimana dal debutto, The, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha già conquistato l’attenzione degli spettatori e dei social. Dopo l’addio al Grande Fratello, ilha trovato nel nuovo format una ventata di novità, momenti di quotidianità e ovviamente i primi gossip. E così, dopo appena cinque giorni di reclusione, on poteva mancare il dettaglio che più di tutti accende l’interesse dei fan, la prima ship.In realtà potrebbe essere la seconda, vista la bomba lanciata ieri da Deianira Marzano, influencer sempre informatissima sul dietro le quinte dei programmi tv. Secondo quanto riportato da lei stessa sui social, nella casa di Thesarebbe scattato un bacio segreto tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi. Leggi anche: “Perché non hanno censurato?”.