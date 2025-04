Ilnapolista.it - Ziliani: “Che il Napoli sarà penalizzato per le plusvalenze dell’affare Osimhen è una panzana”

Tratto dalla newsletter di Paolo.Non ciper la semplice ragione che ilnon ha per anni imbrogliato, truccato i bilanci e falsificato i campionati come ha fatto la Juventus (non lo dico io, anche se non ci voleva Einstein per accorgersene: lo hanno scritto i giudici nelle motivazioni della sentenza definitiva) facendo ricorso afittizie che le fruttavano centinaia di milioni, spendendo soldi che non avrebbe potuto spendere, vincendo tornei che non avrebbe dovuto vincere e danneggiando tutti i suoi competitor. Tutto questo lo ha fatto solo la Juventus; tant’è vero che gli altri club chiamati alla sbarra dopo la revoca del primo processo, e cioè Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara vennero completamente assolti e nemmeno multati di 1 solo euro.