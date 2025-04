Cammina per strada e un gatto nero le cade in testa | trauma cranico per Zita Fusco ex Amici

Amici. Zita Fusco, 48 anni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel talent show di Maria De Filippi, mentre passeggiava tra le strade di Milano è stata colpita alla testa da un gatto nero caduto dal terzo piano. Zita Fusco ha raccontato nei giorni scorsi a . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Paura per un'ex allieva di, 48 anni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel talent show di Maria De Filippi, mentre passeggiava tra le strade di Milano è stata colpita allada uncaduto dal terzo piano.ha raccontato nei giorni scorsi a .

