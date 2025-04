Monzatoday.it - Ritrovata la ragazzina di 16 anni che era scomparsa da Monza

Leggi su Monzatoday.it

E' statae sta bene la studentessa di 16che due settimane fa si era allontanata da casa a. La famiglia non aveva sua notizie dallo scorso 28 marzo: era uscita per andare a scuola e non aveva più fatto ritorno a casa. Giornate di apprensione e attesa fino alla notizia del.