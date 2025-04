Anteprima24.it - Episodi di Violenza, l’opposizione propone d’istituire un piano per l’adolescenza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“In relazione ai fatti gravi accaduti sabato nella città di Benevento che hanno coinvolto, in diversi quartieri, giovani singoli e gruppi di adolescenti affrontatisi con coltelli ed altri metodi violenti, riteniamo urgente una riflessione seria ed approfondita del Consiglio Comunale e della Giunta tutta.” – così in una nota i consiglieri dei gruppi Civico 22, Città Aperta, PD, Civici e Riformisti e Misto. “Il fenomeno delle baby gang, delle gang etniche, dellaper futili motivi e del cosiddetto nichilismo attivo (Galimberti) è certamente oggi un fenomeno globale di massima preoccupazione in migliaia di città del pianeta. Sia l’inedito affollamento nelle carceri minorili che la costituzione informale di veri e propri clan di adolescenti nelle città sono indice di questa pericolosissima ascesa didiffusa praticata dagli adolescenti all’interno di quella che Edgar Morin ha definito una “crisi di senso” e di uno scontro interculturale strisciante.