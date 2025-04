Ilgiorno.it - “Troppa tensione, qualcosa non torna”: fermato in auto per un controllo, aveva la droga nascosta tra i sedili

Leggi su Ilgiorno.it

San Fermo della Battaglia – La suaè stata notata mercoledì sera mentre lasciava Como, diretta verso San Fermo della Battaglia. Alla guida c’era un uomo di 34 anni originario dell’Ecuador residente a Como, sul quale gli agenti della Squadra Volante hanno deciso di procedere con un, poco dopo la zona di Prestino. Ma il suo atteggiamento, sempre più teso, ha ottenuto il risultato di fare insospettire i poliziotti, che lo hanno fatto scendere dall’per ispezionarla meglio.tra idell’, c’eradi diverso genere: 6 dosi di hashish dal peso complessivo di 40 grammi, 6 dosi di cocaina pari a 5,25 grammi, e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Così il conducente è stato subito portato in Questura e arrestato, in quanto sia i quantitativi che i materiali checon sé, non potevano far pensare a un uso personale dello stupefacente.