Pellegatti su Bastoni | Lui come Beckenbauer? Almeno hanno avuto il pudore di non paragonarlo a Baresi

Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha detto la sua su Alessandro Bastoni: le sue dichiarazioniNel corso del suo intervento per "Area Fritta", podcast di Chiamarsi Bomber, Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha detto il suo pensiero sul difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. LE PAROLE DI CARLO Pellegatti: «Ho visto paragonare Bastoni a Beckenbauer, meno male hanno avuto il pudore di non paragonarlo a Baresi: nell'ultimo Italia-Germania ha preso 4 eh. E' negativo anche nei suoi confronti fare questi paragoni. Nel primo tempo l'Inter è stata autorevole, ha saputo soffrire e ci sono stati attacchi potenziali. Nel secondo due sottolineature: l'Inter in questo momento è alla 44esima partita ed è legittimamente stanca. Poi il Bayern l'ha messa lì e non è questione di dire "abbiamo voluto stare lì", ma ci sono gli altri che ti mettono lì: col City quest'anno l'Inter non è uscita dall'area nel finale.

