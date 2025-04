Secoloditalia.it - Straordinario intervento salva una neonata da un tumore maligno con una tecnica mini-invasiva su misura

L’obiettivo era semplice e allo stesso tempo estremamente complesso: permettere alla piccolissima paziente di tornare il prima possibile tra le braccia della sua mamma, senza interrompere quel legame unico e prezioso che si crea nei primi mesi di vita. Presso l’Azienda ospedaliera San Camillo di Roma, l’équipe di Chirurgia pediatrica guidata dal dottor Vito Briganti ha eseguito un-invasivo su una lattante di cinque mesi e poco più di 8 kg di peso. Era affetta da neuroblastoma, undel surrene diagnosticato già in epoca prenatale. “L’operazione, eseguita inizialmente conlaparoscopica e completata con un approccio-laparotomico, ha consentito l’asportazione completa della massa tumorale con un’incisione di appena 4 centimetri. Grazie a una chirurgia ‘su’ e a un’équipe altamente specializzata, l’è stato condotto in soli novanta minuti, senza necessità di un passaggio in terapia intensiva post-operatoria, tanto che la bambina è potuta tornare nel reparto poche ore dopo l’operazione e ha ripreso a nutrirsi in tempi rapidi”, sottolinea l’Ao San Camillo.