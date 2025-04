Mistermovie.it - The Amateur, prime Recensioni e Opinioni Premiano Rami Malek, Ma la Trama Divide

Leggi su Mistermovie.it

Sei curioso di sapere cosa ne pensano i critici del nuovo film con, The? Leproiezioni hanno svelato un thriller di spionaggio che sta già facendo parlare di sé, in uscita il 11 Aprile 2025 negli USA. Performance di: Un plauso unanime?La performance dinei panni di Charlie Heller, un decodificatore della CIA in cerca di vendetta, è stata ampiamente elogiata. I critici hanno notato la sua dedizione e capacità di interpretare un personaggio complesso e tormentato. L'attore sembra aver dato il massimo per rendere credibile il suo ruolo.di The: Geniale o troppo "semi-sciocca"?Nonostante l'ottima performance di, ladel film sembrare. Alcuni la trovano avvincente e ricca di suspense, altri la considerano un po' forzata o poco originale.