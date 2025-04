Liberoquotidiano.it - "Ecco qual è l'arma segreta della Cina contro Trump"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Questi non sono tempi per deboli di cuore sulle borse globali. I listini europei rimbalzano in misura robusta mentre Wall Street torna a inabissarsi dopo il volo di ieri. Il rallentamento dimostra che la guerra commerciale non è ancora finita e lo sin corso tra Stati Uniti econtinua a pesare sul mercato. La sospensione dei dazi, purtroppo, non ha portato alla tanto sperata stabilizzazione. Se da un lato i mercati europei hanno reagito positivamente, con i rialzi che hanno in parte cancellato le perdite recenti, dall'altro Wall Street ha subito un'inversione di tendenza, con una fase di realizzazione che ha spinto gli investitori a vendere i titoli acquistati durante la frenesia dei rialzi. Il Vix, il famoso indicepaura, è rimasto a livelli elevati, segno che i timori di un ulteriore peggioramentosituazione sono tutt'altro che scomparsi.