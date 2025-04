F1 Oscar Piastri | Abbiamo la macchina migliore ma non tanto da permetterci alcune cose

Oscar Piastri, pronto ad affrontare in questo fine settimana il GP del Bahrain, appuntamento numero quattro valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.“Non siamo così lontani come si pensa”, aveva detto l’australiano al termine della prova in Giappone. Adesso, ad una sola settimana di distanza, la scuderia britannica è chiamata ad un vero esame di forza, per testare le reali potenzialità delle due monoposto. Il pilota, intervenuto davanti ai media nel giovedì prima dell’inizio del weekend, ha come sempre predicato cautela.“Abbiamo analizzato la gara di Suzuka – ha detto Piastri -, dovevamo fare meglio in qualifica. In gara siamo stati piuttosto limitati nelle opzioni da selezionare. Si è parlato molto di cosa avremmo potuto fare. Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Abbiamo la macchina migliore, ma non tanto da permetterci alcune cose” Leggi su Oasport.it Un fine settimana per vederci più chiaro. Ci sono molteplici ragioni per seguire con attenzione le gesta di, pronto ad affrontare in questo fine settimana il GP del Bahrain, appuntamento numero quattro valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.“Non siamo così lontani come si pensa”, aveva detto l’australiano al termine della prova in Giappone. Adesso, ad una sola settimana di distanza, la scuderia britannica è chiamata ad un vero esame di forza, per testare le reali potenzialità delle due monoposto. Il pilota, intervenuto davanti ai media nel giovedì prima dell’inizio del weekend, ha come sempre predicato cautela.“analizzato la gara di Suzuka – ha detto-, dovevamo fare meglio in qualifica. In gara siamo stati piuttosto limitati nelle opzioni da selezionare. Si è parlato molto di cosa avremmo potuto fare.

Piastri: "Rinnovo? Non ho dovuto neanche pensarci, con Norris si parte da 0 a 0". Piastri ammette un errore madornale: "Ho cercato di spingere troppo".. Su Oscar Piastri abbiamo avuto un’allucinazione collettiva?. F1 | GP Cina – Piastri è secondo nella Sprint: “Abbiamo tanti avversari questo weekend.”. F1. Qualifiche GP Cina 2025, Piastri batte Russell e Norris: Contento anche se abbiamo un po' pasticciato - Formula 1. F1 | GP Qatar 2024, Sprint/Qualifiche, Piastri: “Abbiamo massimizzato il risultato. Ottimo essere davanti alle Ferrari”. Ne parlano su altre fonti

F1, Oscar Piastri: “Abbiamo la macchina migliore, ma non tanto da permetterci alcune cose” - Un fine settimana per vederci più chiaro. Ci sono molteplici ragioni per seguire con attenzione le gesta di Oscar Piastri, pronto ad affrontare questo ... (oasport.it)

F1, Piastri: 'Dobbiamo dare il massimo in qualifica' - Oscar Piastri si avvicina al GP del Bahrain, terza prova del Mondiale di F1, memore della gara in Giappone, dove lui ed il compagno di squadra Lando Norris sono stati battuti da Verstappen, partito ... (msn.com)

F1 GP Bahrain | McLaren, Piastri: “Dobbiamo migliorare in qualifica” - La McLaren arriva in Bahrain con i favori del pronostico. La MCL39 si conferma essere come la vettura più forte, ... (msn.com)