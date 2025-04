361magazine.com - Prada fa il colpaccio: Versace torna sotto bandiera italiana

Il gruppoacquisisce il 100% diper 1,25 miliardi di euro: nasce un nuovo colosso italiano della moda globale, con una visione ambiziosa e uno sguardo al futuro.Il fashion system internazionale è in fermento:ha ufficializzato l’acquisizione del 100% di, rilevandolo dalla statunitense Capri Holdings per un enterprise value di 1,25 miliardi di euro (1,375 miliardi di dollari). Una cifra leggermente inferiore rispetto alla valutazione iniziale di 1,5 miliardi, ma comunque significativa, soprattutto se confrontata con l’importo superiore a 1,8 miliardi versato da Capri per acquisire il brand nel 2018.Il marchio della Medusa cambia quindi proprietà per la seconda volta in meno di dieci anni e lo fando in mani italiane,la guida di uno dei gruppi più solidi e strategici del lusso mondiale.