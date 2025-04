Ilnapolista.it - City, è piuttosto improbabile avere un verdetto sul “processo del secolo” prima dell’estate (Telegraph)

Tutto il calcio attende di sapere quale sarà la sorte deldopo le 115 accuse mosse dalla Premier League. Secondo il, almeno fino alla fine di questa estate non se ne saprà nulla e l’inizio della nuova stagione di Premier è fissato per il 16 agosto. “È– scrive il quotidiano inglese – che ilnella storica battaglia legale tra la Premier League e il Manchesterper le accuse di ‘115’ venga emesso“.Inizialmente si prevedeva che la decisione sul caso potesse essere emessa a dicembre oppure all’inizio dellavera. “Tuttavia, non è mai stata fissata una scadenza vincolante e la sensazione è che unsia, il che fa presagire un’attesa ancora lungadell’arrivo del. La stagione di Premier League 2025/26 dovrebbe iniziare il 16 agosto”.