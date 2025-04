Piazza Affari vola | Ftse Mib +473% dopo congelamento dazi Usa

Piazza Affari all'indomani del congelamento per 90 giorni dei dazi Usa annunciato dal presidente Donald Trump. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 4,73% a 34.277 punti, tra scambi fiume per 5,68 miliardi di euro di controvalore. Poca cosa comunque rispetto agli oltre 9,1 miliardi dello scorso 4 aprile e ai 9 miliardi della seduta successiva. Positivo l'intero paniere dei grandi titoli, in rialzo a 124,4 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6 punti a quasi 3,82% e quello tedesco di 1,3 punti al 2,57%. Brillante Unicredit (+8,36%), regina del paniere, insieme al resto del comparto bancario sia in Italia sia in Europa. Sul trono anche Tim (+8,31%), che secondo gli analisti di Exane Bnp Paribas è destinata a fare meglio del listino (outperform).

