Borsa l’Europa rimbalza | Piazza Affari chiude a+473%

Lapresse.it - Borsa, l’Europa rimbalza: Piazza Affari chiude a+4,73%

Chiusura col turbo perche mette a segno un netto rimbalzo, in scia allo stop di 90 giorni sui dazi statunitensi annunciato ieri dal presidente Donald Trump, dopo le tensioni dei giorni scorsi.di Milanoin netto rialzoLadi Milano ha terminato la giornata di contrattazioni in rialzo del 4,73%, a 34.277 punti. Nessun titolo ha chiuso in terreno rosso. Fra le migliori performance, nel settore banche, comparto che aveva particolarmente patito le turbolenze dei giorni scorsi, svetta Unicredit, che balza dell’8,36%. Molto tonico Bpm: +7,58%. Sugli scudi anche Prysmian che sale del 7,50%. Brilla il titolo Telecom Italia: +8,31%. L’azione del colosso delle tlc guadagna forte, in scia a un report di Exane Bnp Paribas, che ha alzato l’outlook su Telecom Italia (TIIAY), portando il rating della società da ‘Neutral’ a ‘Outperform’.