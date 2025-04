Ilfattoquotidiano.it - Nordio: “Case occupate fenomeno doloroso e straordinario, ma non stupisce con Salis all’Europarlamento”

Quello dell’occupazione abusiva delle“è une quasiin un Paese civile, tenendo conto che la casa è un diritto e spesso acquistata con sacrifici, soprattutto delle classi medio basse”. “A un certo punto viene occupata solo perché uno va a fare la spesa o in vacanza, torna e la trova occupata”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, rispondendo al question time del Senato., rispondendo all’interrogazione coglie l’occasione per attaccare anche l’Eurodeputata Ilaria, attivista per il diritto alla casa: “Come ex magistrato mi sono domandato perché non fosse intervenuta la magistratura perché ci si trovava di fronte a un reato permanente di violazione di domicilio e la magistratura avrebbe avuto il dovere di evitare che venisse portato a conseguenze ulteriori.