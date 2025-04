Lapresse.it - Fisco, prostituzione e escort: arriva codice Ateco

Ilha deciso:la fattura perche dal primo aprile avranno hanno anche un. Rientrerà nei ‘Servizi di incontro ed eventi simili’ il‘96.99.92’, ovvero il numero con cui Istat classifica le attività economiche a fini statistici. Ma cosa ci rientra? Come ha rivelato il quotidiano on-line Open, riguarda “le attività connesse alla vita sociale, per esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali; fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di, o gestione di locali di; organizzazione di incontri e altre attività“. Ilfa parte dell’elenco – tra le ‘altre attività varie di servizi alla persona’- stilato dall’Istat in vigore dal 1 gennaio ma operativo solo dall’inizio del mese.