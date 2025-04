Omicidio Benedetto Petrone la Procura chiede nuova archiviazione

nuova richiesta di archiviazione è stata presentata dalla Procura di Bari relativamente all'indagine sull'Omicidio di Benedetto Petrone, operaio 18enne comunista ucciso a Bari il 28 novembre 1977 durante l'azione di un gruppo di militanti fascisti. Lo riporta l'Ansa. All'archiviazioni si sono. Baritoday.it - Omicidio Benedetto Petrone, la Procura chiede nuova archiviazione Leggi su Baritoday.it richiesta diè stata presentata dalladi Bari relativamente all'indagine sull'di, operaio 18enne comunista ucciso a Bari il 28 novembre 1977 durante l'azione di un gruppo di militanti fascisti. Lo riporta l'Ansa. All'archiviazioni si sono.

