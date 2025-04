Dallo scalo di Capodichino oltre 120 destinazioni Barbieri | Ci confermiamo il principale gateway del Sud

Capodichino registra un incremento delle connessioni intercontinentali nella summer 2025, iniziata il 30 marzo. oltre 120 le destinazioni complessive servite con volo diretto da Napoli, con un ventaglio che copre le principali città italiane e capitali europee con particolare rilevanza per la connettività globale garantita da 38 voli giornalieri verso 24 hub (Amsterdam, Atene, Atlanta, Belgrado, Bruxelles, Casablanca, Dubai, Chicago, Dublino, Francoforte, Helsinki, Lisbona, Londra, Istanbul, Madrid, Montréal, Monaco, New York EWR e JFK, Parigi, Philadelphia, Roma, Vienna, Zurigo). Questi hub strategici permettono, con un solo transito, di raggiungere qualsiasi destinazione in tutto il mondo. La programmazione estiva include collegamenti verso 5 città del Nord America e numerose mete turistiche di grande richiamo come le isole Baleari (quest’estate fino a 17 partenze settimanali per Ibiza) e un’ampia copertura dell’arcipelago greco, con voli giornalieri verso 10 isole, tra cui Mykonos, Santorini, Corfù e Zante. Leggi su Ildenaro.it Archiviato il primo trimestre 2025 con 2milioni e 99mila passeggeri, L’Aeroporto diregistra un incremento delle connessioni intercontinentali nella summer 2025, iniziata il 30 marzo.120 lecomplessive servite con volo diretto da Napoli, con un ventaglio che copre le principali città italiane e capitali europee con particolare rilevanza per la connettività globale garantita da 38 voli giornalieri verso 24 hub (Amsterdam, Atene, Atlanta, Belgrado, Bruxelles, Casablanca, Dubai, Chicago, Dublino, Francoforte, Helsinki, Lisbona, Londra, Istanbul, Madrid, Montréal, Monaco, New York EWR e JFK, Parigi, Philadelphia, Roma, Vienna, Zurigo). Questi hub strategici permettono, con un solo transito, di raggiungere qualsiasi destinazione in tutto il mondo. La programmazione estiva include collegamenti verso 5 città del Nord America e numerose mete turistiche di grande richiamo come le isole Baleari (quest’estate fino a 17 partenze settimanali per Ibiza) e un’ampia copertura dell’arcipelago greco, con voli giornalieri verso 10 isole, tra cui Mykonos, Santorini, Corfù e Zante.

