Elisa 25 anni entra in convento | Un richiamo all' amore di Dio

convento e abbracciare completamente la spiritualità, tanto da decidere di prendere i voti delle Clarisse? Succede a Elisa Curti, perugina di 25 anni: il 21 aprile, Lunedì dell’Angelo, la giovane della parrocchia di San Fortunato della Collina, un paesino a due passi da Perugia, inizia il cammino del postulandato nel monastero delle Clarisse di Sant’Erminio. "Una famiglia amorevole, la laurea magistrale in Lettere classiche - riporta il sito della Diocesi - un cammino di fede che la porta a chiedere di abbracciare la vita religiosa". Ma ecco il racconto della sua vocazione. “Fin da piccola ho ricevuto in famiglia una formazione cristiana. Lanazione.it - Elisa, 25 anni, entra in convento: "Un richiamo all'amore di Dio" Leggi su Lanazione.it Perugia, 10 aprile 2025 - Come può una ragazza carina, con il fidanzato, una famiglia unita e un percorso universitario di tutto rispetto decidere di chiudersi ine abbracciare completamente la spiritualità, tanto da decidere di prendere i voti delle Clarisse? Succede aCurti, perugina di 25: il 21 aprile, Lunedì dell’Angelo, la giovane della parrocchia di San Fortunato della Collina, un paesino a due passi da Perugia, inizia il cammino del postulandato nel monastero delle Clarisse di Sant’Erminio. "Una famigliavole, la laurea magistrale in Lettere classiche - riporta il sito della Diocesi - un cammino di fede che la porta a chiedere di abbracciare la vita religiosa". Ma ecco il racconto della sua vocazione. “Fin da piccola ho ricevuto in famiglia una formazione cristiana.

Elisa Curti, perugina di 25 anni sta per entrare in clausura: «Mi riempie il cuore» - I tempi che viviamo trasformano quella che sarebbe una comune informazione in una curiosa notizia. C’è una ragazza di 25 anni, perugina, con una vita piena, intensa appagante, che sceglie la clausura. (umbria24.it)