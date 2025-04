Dilei.it - Festival di Cannes 2025, Elodie sul red carpet, Mario Mortone in concorso e gli altri film in gara

La 78esima edizione delpiù patinato d’Europa, in programma dal 13 al 24 maggio, si apre con un pizzico d’Italia e una dose di. Fuori diMartone, unico titolo tricolore in, è unche promette di graffiare, raccontando una Goliarda Sapienza inedita, colta nel pieno di una crisi che la trascina in carcere. Valeria Golino le presta il volto, ma a sorprendere è la presenza di, che sveste paillettes e autotune per infilarsi nei panni di una giovane detenuta. È il suo primo ruolo drammatico vero, e sarà anche il suo primo tappeto rosso da attrice: difficile non tenerla d’occhio.Il, scritto da Martone e Ippolita di Majo, riprende un episodio biografico poco raccontato dell’autrice de L’arte della gioia e lo trasforma in un racconto denso di amicizia, corpi, libertà e legami che resistono anche oltre le sbarre.