Leclerc smentisce la crisi con la Ferrari | Non capisco come siano nate queste voci

Leclerc, pilota Ferrari, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di sky Sport:«Non capisco come siano nate queste voci. Quello che ho detto lo ribadisco qui e non ci sono cose negative: c'è una direzione presa che ho trovato molto interessante per lavorare e nella quale voglio continuare a spingere. Ma non c'è nulla di quello che ho visto e letto sul fatto che stiamo andando lungo strade molto diverse. Siamo tutti qui per massimizzare il potenziale della macchina, e se io mi trovo a mio agio mettendo la vettura in un 'posto' diverso, allora è positivo per tutti».Il riferimento di Leclerc è alla presunta crisi nata in casa Ferrari dopo il gp del Giappone.Nel box Ferrari è terminata la luna di miele, lo strappo di Leclerc: «Basta, vado per la mia strada» (CorSport)La crisi era stata annunciata dal Corriere dello Sport due giorni fa.

