.com - Festival di Cannes 2025: annunciata la lineup ufficiale

Leggi su .com

Wes Anderson, Ari Aster, Julia Ducournau e Richard Linklater sono tra i nomi più attesi del prossimodi, in programma dal 13 al 24 maggio. La, presentata a Parigi dal delegato generale Thierry Frémaux insieme alla presidente Iris Knobloch, lascia presagire un’edizione densa di cinema d’autore, stelle internazionali e qualche sorpresa inaspettata.Indicedi: i film più attesiLa presenza del cinema ItalianoHollywood e non solo: ilditra stelle e sorpreseL’apertura è tutta francese: “Partir un Jour” di Amélie BonninI debutti aldi: Johansson, Dickinson, Bonodi: Palme d’onore e grandi esclusidi– Elenco completo dei film per categoriaFilm d’aperturaConcorso(Competition)Un Certain RegardFuori concorso (Out of Competition)Proiezioni speciali (Special Screenings)Proiezioni di mezzanotte (Midnight Screenings)Premièredi: i film più attesiTra i film più attesi in concorso, spiccano The Phoenician Scheme di Wes Anderson – già definito come il suo progetto più ambizioso – e Eddington di Ari Aster, con un cast che comprende Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler.