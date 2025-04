La guerra di Trump si sposta sui pacchi dalla Cina | regalo ad Amazon coi dazi al 120% su Shein e Temu

guerra commerciale globale, ora Donald Trump si concentra unicamente sulla Cina. E lo fa con nuovi dazi, stavolta sui pacchi provenienti da Pechino, finora esentati dai dazi. Una decisione che ha un effetto certo, ovvero penalizzare le spedizioni legate alle piattaforme online come Temu e Shein, rivali di Amazon. Una mossa che potrebbe essere letta anche come un regalo alla stessa piattaforma e al suo fondatore Jeff Bezos.Allo stesso tempo, l’amministrazione Usa ha fatto sapere che ora complessivamente i dazi verso la Cina sono del 145%: si tratta del 125% di dazi reciproci a cui sommare il 20% già esistenti e relativo alle tariffe imposte per il flusso di migranti irregolari e per il fentalyn, su cui la Cina è accusata di avere un ruolo.Sui dazi la guerra di Trump si sposta sui pacchiL’amministrazione statunitense ha annunciato oggi un’aliquota al 120% per i dazi sui pacchi che hanno un valore fino a 800 dollari provenienti dalla Cina. Lanotiziagiornale.it - La guerra di Trump si sposta sui pacchi dalla Cina: regalo ad Amazon coi dazi al 120% su Shein e Temu Leggi su Lanotiziagiornale.it Chiuso il capitolo dellacommerciale globale, ora Donaldsi concentra unicamente sulla. E lo fa con nuovi, stavolta suiprovenienti da Pechino, finora esentati dai. Una decisione che ha un effetto certo, ovvero penalizzare le spedizioni legate alle piattaforme online come, rivali di. Una mossa che potrebbe essere letta anche come unalla stessa piattaforma e al suo fondatore Jeff Bezos.Allo stesso tempo, l’amministrazione Usa ha fatto sapere che ora complessivamente iverso lasono del 145%: si tratta del 125% direciproci a cui sommare il 20% già esistenti e relativo alle tariffe imposte per il flusso di migranti irregolari e per il fentalyn, su cui laè accusata di avere un ruolo.SuiladisisuiL’amministrazione statunitense ha annunciato oggi un’aliquota alper isuiche hanno un valore fino a 800 dollari provenienti

