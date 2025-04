Quotidiano.net - Federico Eichberg celebra il successo del Made in Italy nel 2024

"Celebriamo la varietà delin, una varietà di produzione che non ha nessun altro paese e che ci consente, anche in anni non facili come il, di attutire il colpo". Lo afferma il capo di gabinetto del ministero delle Imprese delin, alla presentazione in anteprima al Mimit della seconda edizione del libro "Storie di. L'Italia dell'ingegno e dell'eccellenza nel mondo", ideato da Roberto Santori in collaborazione con Agenzia ANSA. "Ilinha saputo superare la tradizionale sfera che ci ha reso conosciuti nel mondo", spiega, spaziando in ambiti "più innovativi e pesanti come la space economy e la cantieristica navale", tanto che uno su due tra le navi da crociere e i superyacht è italiano, così come "nella parte più leggera: l'industria creativa e culturale e l'audiovisivo".