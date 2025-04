Ilfattoquotidiano.it - “Basta rapporti sessuali tra personale Usa e cittadini cinesi: chiunque non rispetti il divieto sarà rimpatriato”

bilaterali tra Stati Uniti e Cina si stanno inasprendo su molti versanti, al punto da non lasciare fuori neppure la sfera privata e sessuale. Da quanto si legge su La Repubblica infatti, la “Guerra fredda” tra Usa e Cina sta espandendosi persino “sotto le lenzuola”: il governo statunitense ha infatti vietato al propriopresente in Cina di intrecciare relazioni amorose ocoi. Unintrodotto già a gennaio scorso dall’ex ambasciatore Nicholas Burns e che, coinvolgendo parenti e contractor nel campo della sicurezza, riguarderebbe “le missioni Usa in Cina, l’ambasciata di Pechino e i consolati di Guangzhou, Shanghai, Shenyang e Wuhan, oltre al consolato nel territorio semiautonomo di Hong Kong“. Una direttiva a cui, a quanto pare, già si erano adeguate alcune agenzie federali sulla scia di una politica ribattezzata della “non-fraternization“.