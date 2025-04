Biotech Future a Napoli oltre 500 studenti incontrano le Pmi Settore dalle grandi prospettive grazie al Pnrr

Leggi su Ildenaro.it

Far incontrare gliche stanno per terminare il percorso accademico e le imprese delè stato l’obiettivo di ‘: competenze e opportunità nel’, evento promosso da Assobiotec-Federchimica e dall’Università degli Studi diFederico II.500 gliche hanno partecipato, tra universitari e degli ITS campani, e circa 20 le aziende presenti. “Le biotecnologie, in particolare in Italia, vivono un momento molto positivo perchéalci sono risorse ingenti – ha detto il rettore dell’Ateneo federiciano, Matteo Lorito -. Abbiamo la possibilità di far valere la creatività italiana per migliorare la vita delle persone dalla salute alla sostenibilità ambientale al cibo e inè un ambito in cui abbiamo una formazione d’eccellenza: alla Federico II c’è la Farmatech Academy, la prima in Italia, così come è un’eccellenza il nostro Dipartimento di Farmacia”.