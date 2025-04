Quotidiano.net - Perché le imprese “saranno costrette” ad accettare pagamenti in criptovalute

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 10 parile 2025 – Con l'inflazione che si mantiene ben oltre il target del 2% fissato dalla Federal Reserve e i tassi d’interesse che crescono senza arginare il problema, il sistema finanziario tradizionale mostra evidenti segni di affanno. Tra fallimenti bancari, deficit fiscali e instabilità geopolitica, cresce la percezione che sia arrivato il momento di considerare alternative concrete per proteggere e gestire il proprio patrimonio. In questo contesto, le– e in particolare Bitcoin – stanno tornando sotto i riflettori non solo come "bene rifugio", ma anche come strumento pratico per le transazioni quotidiane. Un recente sondaggio condotto a livello globale da Bitget Wallet, importante portafoglio Web3 non-custodial, mostra infatti, che il 46% degli utenti apprezza iin crypto per la loro rapidità, mentre il 37% segnala la sicurezza come principale ostacolo.