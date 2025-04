Quante posizioni guadagna Musetti e cosa deve fare a Montecarlo per entrare in top10

Musetti ha battuto Matteo Berrettini nel derby azzurro e si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: il toscano, testa di serie numero 13, lunedì 7 aprile si trovava al 16° posto del ranking ATP a quota 2650, e con la vittoria odierna ha migliorato gli ottavi di finale raggiunti nel 2024.Per questo motivo Musetti, grazie al successo su Berrettini incassa 200 punti totali dall'inizio del torneo e, al netto dei 100 che scarterà lunedì prossimo, ne guadagna 100 netti in classifica: l'azzurro, così, sale di due posizioni virtuali nel ranking, scavalcando Stefanos Tsitsipas e Ben Shelton.Musetti, dunque, si trova al 14° posto a quota 2750, ma il penultimo atto lo porterebbe a quota 2950, ed in 13ma posizione, scavalcando Arthur Fils, mentre la qualificazione alla finale lo lancerebbe a 3200 punti, all'11° posto virtuale con sorpassi su Holger Rune e Tommy Paul.

