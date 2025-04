Elenchi aggiuntivi I Fascia GPS 2025 | domande dal 14 aprile Avviso MiM

aprile 2025 sarà possibile presentare la domanda per l'inserimento negli Elenchi aggiuntivi di I Fascia GPS e nelle relative graduatorie di istituto di seconda Fascia. L'annuncio arriva dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) tramite un Avviso pubblicato il 9 aprile, in attuazione del Decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio .

