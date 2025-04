Ilrestodelcarlino.it - Fumata bianca: ritirati i licenziamenti alla Berco

Ferrara, 10 aprile 2025 – Ritiro della procedura di licenziamento collettivo per i 247 lavoratori del sito produttivo di Copparo, in provincia di Ferrara, con l'impegno da parte della proprietà a non avviare nuove azioni unilaterali nei prossimi quattro anni e a intraprendere, insieme a tutte le parti coinvolte, un percorso di consolidamento industriale perin Italia. Questi i pilastri dell'accordo quadro sottoscritto oggi al Mimit tra i vertici aziendali die le organizzazioni sindacali. «Un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra che ci permette ora di aprire la strada al rilancio industriale», ha dichiarato il Ministro Urso. «Continueremo a lavorare insieme per trasformare anche questa crisi in opportunità di sviluppo e, quindi, per il consolidamento industriale diin Italia», ha aggiunto Urso, ringraziando «il Prefetto di Ferrara e le Regioni Emilia-Romagna e Veneto, oltre alle parti interessate, per il fondamentale contributo reso nell'ambito della vertenza».