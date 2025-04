Primacampania.it - Il Pereto in Fiore incanta Frigento: due giorni tra natura, sapori e musica

(AV), 10 APRILE – Dopo il successo dello scorso anno, torna ala seconda edizione de “Ilin”, un evento che celebra la primavera e le eccellenze dell’Irpinia in un contesto suggestivo e immerso nella. Sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, in via Taverna Annibale, le porte deldell’Azienda Agricola Abbondandolo si aprono al pubblico per offrire un’esperienza multisensoriale tra fioriture, degustazioni,e tradizioni. Il programma dell’evento Nelle due giornate, i visitatori potranno ammirare la bellezza dei peri ine vivere un viaggio autentico neilocali. In apertura, un tavolo di benvenuto con ciambelle, focacce, torte, salumi, formaggi e composte di pere preparate in azienda, accompagnati dal prestigioso Fiano di Avellino della cantina Terre di Guerriero.