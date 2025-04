Tvplay.it - Bordata dell’ex contro la Juve: ‘Non sei in grado di valutare’

Leggi su Tvplay.it

sotto attacco: un grande ex del club bianconero non le manda a dire, e critica con molta durezza l’operato di Giuntoli. La squadra, ora, è chiamata a reagire seriamente sul campo.I problemi in casa bianconera sono ancora ben lontani dal dirsi risolti. Le prime due uscite di Igor Tudor come allenatore hanno lasciato intravedere qualcosa di buono, ma ancora troppo poco per poter parlare di un’inversione di rotta. La nuovaha debuttato con una vittoria di misura sul Genoa, e ha poi strappato un importante pareggio all’Olimpicola Roma. Rimane però quinta, a -1 dal sorprendente Bologna di Vincenzo Italiano.lasei indi. (LaPresse) TvPlay.itÈ normale allora che si continui a parlare dei problemi tecnici della squadra torinese, per cui la qualificazione alla prossima Champions League è un obiettivo di importanza cruciale.