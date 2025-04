Biotecnologie a caccia di talenti nuovo studio Ey sui trend occupazionali del settore

Leggi su Ildenaro.it

Raccontare il valore del biotech, comprendere le sfide della società moderna in termini di salute e sviluppo sostenibile e approfondire i temi della formazione e delle professioni del futuro nelle imprese del. Sono questi i temi al centro dell’evento “Biotech Future: Competenze e opportunità nel”, promosso da Assobiotec-Federchimica e Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con Edra e ITT Biomed, tenutosi oggi a Napoli presso il Dipartimento di Farmacia con la partecipazione di oltre 500 studenti fra Università e ITS del territorio campano.L’iniziativa – inserita nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy – ha rappresentato un importante momento di contatto e incontro tra giovani e imprese biotech e biopharma. E’ stata un’occasione per capire cosa significa lavorare oggi in un’azienda biotecnologica e quali sono le prospettive lavorative e di crescita in un metache trova applicazioni in tanti diversi campi industriali: dalla salute all’agricoltura, passando per l’ambiente e l’industria.