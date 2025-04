Lapresse.it - Papa Francesco a sorpresa in Basilica a San Pietro, senza abito bianco e con un poncho

Leggi su Lapresse.it

La convalescenza delle sorprese. Giovedì, prima delle 13,si è recato nelladi Sanin Vaticano. Una nuova uscita inattesa dopo quella di domenica in occasione della Messa del Giubileo degli Ammalati quando il Pontefice, stupendo tutti, si è recato in Piazza Sana fine messa per una benedizione. Bergoglio si è recato all’altare di Pio X dove ha pregato. Immortalato in un video – subito diventato virale – in cui appare in sedia a rotelle con i naselli per l’ossigeno, ma soprattutto in pantaloni e coperto da unl’, ha poi visto i monumenti funebri di Paolo III e Urbano VIII restaurati di recente.BREAKING: Pope Francis made a surprise appearance in St. Peter’s, Vatican earlier today appearing very disheveled. But footage from @messainlatino shows Francis dressed very poorly, without clerical garb or zucchettoHe went to pray at St.