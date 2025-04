Lanazione.it - “Non aprite le finestre”. Incendio nella discarica, ordinanza per rischio amianto: “Non toccate i detriti”

Montemurlo (Prato), 10 aprile 2025 – È bruciato materiale contenentenell’divampatonotte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile in un terreno tra via Lamarmora e via Tagliamento a Montemurlo. Il Comune ha emesso unacon la quale si invita i cittadini a chiudere lee a non avvicinarsi all’area dell’. L’ha determinato la dispersione di fibre di(eternit o altri manufatti in cemento-) nel suolo circostante, con la possibile esposizione della popolazione. L’del sindaco Calamai prevede inoltre il divieto di accesso e transito da oggi, 10 aprile,zona interessata dall’compresa l’area degli orti urbani, presenti nelle immediate vicinanze, fino al termine delle operazioni di verifica dei vigili del fuoco.