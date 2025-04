Oasport.it - Stecchi sulla via del recupero dopo il grave infortunio al tendine di Achille

Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite ClaudioIl saltatore fiorentino ha subito il 16 febbraio scorso a Torun in Polonia, nel corso di un meeting Gold del Continental Tour indoor, la rottura deldestro dia cui ha fatto seguito nel giro di pochissimi giorni, il 22 successivo, una delicata operazione di ricostruzione a Forlì ad opera del Prof. Lijoi luminare dell’ortopedia. I tempi delsono ovviamente molto lunghi e l’atleta fiorentino che attualmente è proprio a Forlì dove ha da poco iniziato la fase iniziale della fisioterapia,quasi 2 mesi di fermo totale, è fermamente intenzionato a recuperare al meglio, senza fretta, ma con la volontà di tornare in pedana per la prossima stagione agonistica, nonostante il fatto che a novembre compirà 34 anni.