Usa il direttore dell’agenzia per l’Immigrazione vuole espellere i migranti come ‘pacchi Amazon’

come un'attività commerciale. come Prime, ma con gli esseri umani", è la proposta shock del direttore ad interim dell'Ice, l'agenzia federale per l'immigrazione degli Stati Uniti, Todd Lyons. Leggi su Fanpage.it "Dobbiamo iniziare a trattare questo processoun'attività commerciale.Prime, ma con gli esseri umani", è la proposta shock delad interim dell'Ice, l'agenzia federale per l'immigrazione degli Stati Uniti, Todd Lyons.

Il direttore dell'Atlantic per sbaglio nella chat per pianificare i raid Usa contro gli Houthi. Il direttore dell'Atlantic nella chat sui piani Usa in Yemen, la Casa Bianca: «Trump ha massima fiducia nel team». L'attacco USA agli Houthi pianificato su Signal. Il direttore dell'Atlantic finito per errore in una chat con JD Vance e i vertici della Casa Bianca. Salute globale. Il direttore dell'Oms: "Da Hiv a vaccinazioni, con taglio fondi Usa stop assistenza e a rischio 20 anni di progressi".

