Sport.quotidiano.net - Napoli, Meret: "Buon punto a Bologna. L'Inter? Difficile perda punti, ma noi ci siamo"

, 10 aprile 2025 - Lunedì sera un malanno di stagione lo ha tolto di mezzo dalla contesa del Dall'Ara ma il suo sostituto, nonché conterraneo, Simone Scuffet non l'ha fatto rimpiangere, mettendo la sua firma sull'1-1 a due facce ottenuto contro il: la chiacchierata di Alexai microfoni di Radio Crc parte ovviamente da un pareggio che impedisce di accorciare sull', ma per diversi motivi da non disdegnare. Ripensando a"Penso che sia unimportante, fatto sul campo di una squadra che vive un momento di salute ottimo e che ha messo chiunque in difficoltà. Abbiamo guadagnato unsull'Atalanta e con il pareggio dell'riusciti a rimanere alla stessa distanza. Per come abbiamo giocato il primo tempo, nel quale abbiamo dimostrato di essere superiori, sicuramente ci dispiace non essere riusciti a portare a casa i tre, mentre nel secondo ciabbassati un po' troppo e loro hanno trovato il pareggio.