Carrie | Prime Video conferma la serie di Mike Flanagan

Prime Video ha dato il via alla realizzazione di una serie tv ispirata al celebre romanzo di Stephen King "Carrie".La serie è stata annunciata da Amazon MGM Studios nell'ottobre dello scorso anno, nell'annuncio, tra l'altro, figurava la presenza come showrunner Mike Flanagan, autore di opere horror apprezzate in tutto il mondo quali "Hill House", "Midnight Mass" ed una buona dose di adattamenti di romanzi dello stesso King, a tal proposito viene da pensare a "Doctor Sleep", "The Life of Chuck" e "Il Gioco di Gerald".Bene, a distanza di qualche mese, Prime Video ha ufficializzato la serie tv confermando Flanagan come autore, produttore esecutivo e showrunner, e regista di alcuni episodi (saranno 8 in totale). Inoltre Trevor Macy figura come produttore esecutivo. Per quanto riguarda il casting, Amazon ha riferito che Summer H.

