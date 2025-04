Ilnerazzurro.it - Di Gennaro: “Per Inzaghi solo applausi, fossi in Marotta me lo terrei stretto a lungo”

Antonio Di, ex calciatore oggi commentatore sportivo, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it. Dal momento delle singole squadre di Serie A alle Coppe Europee, senza dimenticare la Serie B: nel seguente estratto, le parole di Disul cammino dell’Inter in campionato e in Champions League.Importantissima vittoria dell’Inter sul Bayern Monaco nel match di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Cosa è piaciuto ad Antonio Di, in particolare, della prestazione della squadra allenata da Simone?“È stata una gara di uno spessore, non c’è che dire. Malgrado diverse assenze importanti, il Bayern Monaco ha dato prova di restare sempre una delle squadre di blasone, tra le più forti al mondo, ma l’Inter ha replicato in maniera strepitosa, dimostrando di possedere un livello internazionale, anche se lo sta facendo già da diversi anni; ha saputo trovare il vantaggio con grande determinazione, ha saputo difendere, ha saputo soffrire, soprattutto.